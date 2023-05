Insegnante si masturba fuori da scuola, una ragazzina lo filma e racconta tutto alla madre: denunciato

Un 40enne italiano è stato denunciato dalla Polizia per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo, è stato individuato a seguito della segnalazione di una mamma che aveva riferito agli agenti che nella giornata di mercoledì, in viale San Lazzaro, di fronte alla fermata dell’autobus, la figlia minorenne aveva notato una persona di fronte all’Istituto scolastico “Victory” che, dopo aver attirato la sua attenzione, si stava masturbando all’interno della propria autovettura con la portiera semi aperta con il preciso intento di farsi osservare. La ragazzina ha filmato con il telefonino quanto stava accadendo, riferendo che la stessa scena si era ripetuta anche il giorno precedente.

Acquistite le immagini gli agenti sono riusciti a risalire alla targa del veicolo ed al suo proprietario, un insegnante di 40 anni che è stato rintracciato nella giornata di lunedì. L'uomo ha ammesso di essere l'autore del fatto ed è stato denunciato. In considerazione della gravità di quanto accaduto, il questore Sartori ha disposto, nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’Avviso orale.