Massi enormi sull'asfalto, Valdastico completamente interrotta: chiuso il collegamento con Folgaria

L'enorme quantità di pioggia che è caduta nei giorni scorsi ha provocato lo smottamento della montagna in località Busatti (TN). A essere colpita da una frana, nella notte tra sabato e domenica, la strada provinciale 350 che collega Lastebasse a Lavarone. Chiuso ogni collegamento tra il Vicentino e il Trentino, impossibile transitare dalla Val d'Astico verso Folgaria.

Così il sindaco di Folgaria Michael Rech in merito a quanto accaduto sulla Valdastico: “Strada completamente interrotta e chiusa al traffico fino a nuova comunicazione. Situazione complessa che richiede ulteriori approfondimenti. Oggi (domenica ndr) vi sarà il sopralluogo dei servizi competenti della Provincia. Il Comune ha attenzionato subito la questione alla Provincia Autonoma di Trento chiedendo massima attenzione considerando l’importanza di questa strada per la nostra gente e per l’economia anche in previsione dell’imminente stagione invernale. Grazie ai nostri vigili del fuoco per l’intervento a notte fonda per rilevare la situazione e chiudere la strada con il personale del servizio strade della Provincia”.

Lo stesso sindaco, interpellato da alcuni cittadini su eventuali feriti, ha confermato che non ci sono persone coinvolte nella frana.