Massacra i gatti con la balestra, individuato dalle guardie zoofile

Gatti con buchi nel ventre e con frecce da balestra piantate nella testa, episodi che lasciavano pochi dubbi sulla volontà di qualche balordo di massacrarli. È questa la denuncia del nucleo guardie zoofile di Vicenza che, in due distinti sopralluoghi degli ultimi giorni, grazie alla gentile collaborazione dei residenti, hanno potuto raccogliere elementi tali da formulare una articolata notizia di reato in carico ad un cittadino di mezza età, del quale non è stato fornito il nome, anche se le guardie zoofile precisano che ancora non si è riusciti a recuperare l’arma utilizzata.

Secondo l’Enpa, si tratterebbe di un tipo di balestra in libera vendita, al pari di carabine o fionde speciali utilizzate sempre più spesso da persone insensibili e violente per ferire o uccidere animali di tutti i tipi. L'indagato, interrogato dalle guardie zoofile, pur non confessando, ha fornito altri vari indizi a suo carico e, se autorizzata, si potrà fare la verifica delle impronte sulle frecce recuperate, in particolare su una, che non ha raggiunto l’obbiettivo ed è stata rinvenuta dalle guardie zoofile sotto una siepe acquisita seguendo scrupolosamente i dettami del protocollo.

«Qual è il movente che fa sì che una persona si comporti in questo modo – il commento dell’Enpa -? E da dove viene questo odio per i gatti? A volte succede che la presenza di questi animali non di proprietà crei del disturbo ad alcuni residenti, come nel nostro caso, tanto da intraprendere delle rappresaglie di tale portata. Va ricordato che questi sono gatti di colonia, animali a volte abbandonati, ma più spesso derivanti da un sito dove è mancato il proprietario e in questi casi, come prevede la legge, sotto l’autorizzazione del Sindaco che diventa il proprietario dei gatti si crea “la colonia”, un luogo preciso dove gli stessi verranno alimentati, censiti e tenuti sotto controllo in riferimento alla loro salute e alla sterilizzazione; con l’obbiettivo nel medio/lungo periodo di chiuderla quando gli ospiti avranno finito il loro ciclo di esistenza».