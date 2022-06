Marsupi fuori norma, sequestrati 1300 articoli

I militari della guardia di finanza di Vicenza nei giorni scorsi hanno visitato un operatore professionale di Lonigo specializzato nel commercio all’ingrosso di articoli di puericultura, rinvenendo la presenza di alcuni prodotti potenzialmente dannosi per la salute dei bambini, mancanti delle prescritte avvertenze di sicurezza previste dalla direttiva comunitaria. Infatti, per ridurre il rischio di un uso improprio, gli articoli in questione (degli zaini flessibili porta neonati), prima di essere immessi sul mercato, dovevano essere accompagnati da avvertenze generali (e in particolare quelle riguardanti il pericolo di caduta, soffocamento e strangolamento), di fatto non riscontrate sugli stessi.

Al termine delle operazioni i finanzieri hanno così proceduto al sequestro amministrativo di 1.292 marsupi porta bambino, del tutto privi dei requisiti e delle precauzioni da seguire prima del loro utilizzo, del valore di circa 250.000 euro. Inoltre i militari hanno avvisato la camera di commercio, quale autorità competente in materia, la quale ha già proceduto all’irrogazione delle sanzioni amministrative all'operatore.

L’attività di polizia amministrativa è ancora in corso, al fine di ricostruire la filiera commerciale ed evitare che vengano immessi sul mercato ulteriori prodotti non conformi alle norme e potenzialmente non sicuri per i cittadini.