Marijuana nelle mutande, 18enne denunciato per spaccio

La polizia locale nordest vicentino, alle 16 di domenica, in seguito a varie segnalazioni pervenute al comando, controllato l'area compresa tra la stazione delle autocorriere e gli istituti superiori di via dei Tigli a Thiene. In particolare una pattuglia è intervenuta nel percorso pedonale che collega via dei Tigli a via Genova, dove un gruppo di 8 giovani, dei quali 7 appena maggiorenni ed 1 minorenne, era in atteggiamento sospetto.

Gli agenti hanno avvertito un fortissimo odore di marijuana. Per tale motivo hanno chiesto il supporto di un'altra pattuglia. Quando i giovani hanno compreso che gli agenti li avrebbero perquisiti anche con l'ausilio del cane antidroga, 4 di loro, tutti maggiorenni, hanno consegnato modiche quantità di stupefacenti.

Nel corso del tragitto, a piedi, in direzione del vicino comando di polizia locale per la successiva verbalizzazione, uno di loro ha fatto invece scivolare a terra un piccolo involucro contenente "erba", nel tentativo di disfarsene. Un agente si è accorto dell'azione e il giovane è stato sottoposto a una perquisizione, nel corso della quale gli operatoni hanno trovato ulteriori tre piccoli involucri di marijuana ed uno più grosso, del peso netto di 19,73 grammi, nascosto nelle mutande.

Il giovane, identificato in Y.E.Q., 18enne di Arsiero, è stato denunciato in stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio di complessivi 29 grammi di Marijuana, suddivisa in 6 involucri. Gli altri tre giovani, tra i quali una ragazza, sono stati invece segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanza stupefacente.