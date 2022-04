Tre etti di marijuana in casa, arrestato 34enne

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza B.M. 34enne di Santorso, disoccupato e con precedenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione domiciliare scaturita da alcune attività investigative, è stato trovato in possesso di 295 grammi di marjuana e 2,3 grammi di ketamina, entrambe suddivise in dosi, nonché bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Successivamente agli accertamenti del caso, il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari come disposto dalla procura di Vicenza mentre, nella giornata odierna, il tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto.