Si incastra la mano nella raviolatrice, intervengono pompieri e Suem

Un incidente decisamente spiacevole, che ha richiesto l’intervento dei pompieri. Alle 18:10 di ieri, venerdì 4 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Santa Maria a Thiene, per soccorrere una persona rimasta incastrata con la mano all’interno di una raviolatrice, all’interno di un laboratorio di gastronomia.

I pompieri. giunti da Schio. hanno smontato i pannelli laterali della macchina, fino ad arrivare a liberare i polpastrelli dell’uomo, che è stato preso in cura dal personale del Suem e trasportato all’ospedale di Santorso.