Cane denutrito e rinchiuso in casa: seconda denuncia per il padrone

Un 69enne scledense è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio con l'accusa di maltrattamento di animali.



Nella mattinata di martedì 16 aprile hanno infatti dato corso ad un decreto di perquisizione della Procura a carico dell’uomo che ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione, rinchiuso in un locale di piccolissime dimensioni, un cane femmina di media taglia.

L’animale, custodito in pessime condizioni igienico-sanitarie, è stato sequestrato ed affidato in custodia al canile comunale di Schio.



Nelle scorse settimane, l’uomo era già stato denunciato in stato di libertà, poiché, all’interno di un esercizio pubblico, era stato sorpreso con una busta della spesa in mano, all’interno della quale custodiva 3 cuccioli meticci, in evidenti condizioni di disagio.