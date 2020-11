Maltrattamenti in famiglia, 35enne sorpreso vicino a casa della ex: scattano i domiciliari

Nell'ottobre scorso era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della convivente e gli era stato posto il divieto di avvicinamento all'abitazione della ex. Provvedimento che nei giorni scorsi è stato violato facendo scattare una denuncia a suo carico.

Nei guai Said Addagham, 35enne marocchino, residente nel Bassanese. A seguito della denuncia è scattato poi un provvedimento di cattura. I militari hanno quindi rintracciato l'uomo e sottoposto ai domiciliari.