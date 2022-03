Allontanato da casa per maltrattamenti, torna nell'abitazione dei genitori: arrestato

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Grumolo delle Abbadese un 38enne vicentino gravato da precedenti

L'uomo, nella serata del giorno precedente, denunciato in stato di liberta? per maltrattamenti in famiglia, denunciati dalla madre convivente è stato allontanato d’urgenza dall’abitazione con divieto di avvicinamento. Divieto che è stato violato dal momento che mercoledì, intorno alle 9, il 38enne ha fatto ritorno nell’abitazione del genitore.

L’arrestato, al termine delle formalita? di rito, è stato poi rimesso in liberta?.