Botte alla compagna, lei fugge con la figlia di 7 anni: arrestato 36enne

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 4, la volante della questura di Vicenza, ha arrestato un cittadino rumeno, (moldavo di origine) di 36 anni, residente in città, per rispondere di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare ai danni della compagna coabitante di 38 anni che nell’occasione è stata soccorsa e curata presso il San Bortolo di Vicenza, da dove è stata poi dimessa con una prognosi di 21 giorni

La donna, durante una lite con il compagno, sarebbe riuscita a scappare di casa portandosi appresso la figlioletta di 7 anni, trovando rifugio presso l’abitazione di un’amica, la quale è riuscita a nasconderle eludendo le ricerche dell’uomo e nel contempo avvisando il 113.

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha negato ogni addebito, dicendo che la compagna sarebbe semplicemente caduta dal letto mentre facevano sesso. Dell’arresto è stato avvisato il pm di turno nella procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, il quale ha disposto che l’arrestato venisse portato in carcere a Vicenza.