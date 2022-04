Maltrattamenti in famiglia, 47enne finisce in carcere

Nel primo pomeriggio di sabato, a Sossano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 47enne albanese, residente in provincia, regolare in Italia, gravato da precedenti, per violazione degli obblighi familiari e maltrattamenti in famiglia, commessi nel periodo compreso fra il 2014 e 2020.

L'uomo, è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione.