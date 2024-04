Maltrattamenti in famiglia, figlia terrorizzata chiama il 112: 48enne condannato a 2 anni di reclusione

I carabinieri della stazione di Nove hanno rintracciato e arrestato un 48enne del posto, pregiudicato, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Vicenza. L'uomo dovrà espiare una pena residualedi 2 anni, 2 mesi e 23 giorni di reclusione.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna del Tribunale di Vicenza, che ha riconosciuto la colpevolezza dell’uomo, accusato di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare dal 2017 al luglio 2020, commessi nel Comune di Nove, verso l'ex moglie e i figli minori.

In particolare, la sera del 20 luglio 2020, in seguito agli ennesimi attidi umiliazione e di violenza verso l’intera famiglia, la figlia, minore, si rifugiò nella sua cameretta e contattò il numero di emergenza 112 della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. Il padre, accortosi della telefonata, si precipitò nella camera della figlia, obbligandola a richiamare nuovamente il 112 per annullare l’intervento.

Nonostante ciò, i carabinieri della sezione Radiomobile vollero far luce sulla vicenda, recandosi comunque sul posto ed appena varcata la soglia d’ingresso di casa, si trovarono difronte aduna situazione del tutto inaspettata: i bambini e la donna ancora tremanti, tutti terrorizzati, una condizione di violenza intrafamiliare preoccupante che oltretutto si protraeva da anni. A quel punto, l’uomo fu arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni; la donna e la figlia, nel frattempo, furono portate in Pronto soccorso avendo riportato lesioni. Ora la condanna divenuta esecutiva.

L’uomo è stato quindi portato nella propria abitazione per l’espiazione della pena.