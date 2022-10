Maltratta moglie e figli, in manette 47enne

I carabinieri della stazione di Arsiero hanno arrestato un cittadino straniero, il 47enne V.M., dimorante nella Valle dell’Astico, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Vicenza, su richiesta della procura della repubblica.

La storia ha origine verso la fine del mese di settembre scorso quando, nella stazione dei carabinieri, una donna, accompagnata dai tre figli, ha presentato una denuncia-querela nei confronti del coniuge, in cui ha esposto di essere vittima, insieme ai propri figli, di reiterate condotte maltrattanti.

L’attività d’indagine sviluppata, suffragata anche dai vari interventi eseguiti da parte dei carabinieri, è confluita in una informativa inviata alla procura della repubblica di Vicenza. Il giudice per le indagini preliminari, sulla scorta della richiesta di applicazione di misura restrittiva avanzata dalla procura della repubblica, rilevata la sussistenza di gravi esigenze cautelari, ha ordinato l’arresto dell’autore, disponendone la custodia cautelare in carcere, poiché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

La mattina del 21 ottobre, i carabinieri della stazione di Arsiero hanno rintracciato il soggetto nella propria abitazione e, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato nella casa circondariale di Vicenza.