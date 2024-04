Maltratta la moglie e il figlio minorenne, arrestato dai carabinieri

Al termine di una lite tra coniugi per futili motivi, un 43enne ha assunto atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti della coniuge convivente e coetanea, nonché del figlio minorenne. Inizialmente solo insulti verbali, ma il passaggio dalle parole ai fatti è stato breve. È successo a Sovizzo nella notte del 10 aprile 2024. Protagonisti una famiglia di stranieri che già nel recente passato aveva attraversato momenti difficili, spesso contraddistinti da analoghe vicende che tuttavia non avevano sinora reso necessario l’intervento dei carabinieri.

La situazione è degenerata alla fine dell'ultimo litigio quando la donna, per fuggire ai maltrattamenti del coniuge, si è chiusa a chiave assieme al figlio all’interno di una stanza dell’abitazione familiare, chiedendo l’intervento dei carabinieri. L’uomo in preda a un raptus d’ira ha tentato in tutti i modi di abbattere la porta della stanza con energiche spallate, pugni e calci, riuscendoci solo parzialmente. Il provvidenziale intervento di due pattuglie dei militati ha consentito di immobilizzare l’uomo evitando il peggio.

Grazie alle dichiarazioni delle vittime, ancora incredule e terrorizzate, i carabinieri hanno ricostruito l’intera vicenda al termine della quale si è reso inevitabile l’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata nei confronti della coniuge e del figlio minorenne.