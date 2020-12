Maltempo, il Bacchiglione ha ripreso a risalire: a mezzanotte potrebbe raggiungere i 5 metri

Dopo una giornata che ha visto un'esondazione di un affluente del Tesina, la roggia Caveggiara, che ha messo in ginocchio molti quartieri tra Settecà e Torri di Quartesolo, per un'emergenza che non è ancora finita, con molte famiglie preoccupate per l'avanzamento dell'acqua verso il centro del paese, resta l'allerta anche per il fiume che attraversa Vicenza.

Dalle ultime informazioni che arrivano dal Coc (Centro operativo comunale) del Comune di Vicenza, risulta infatti che da qualche ora il livello del fiume Bacchiglione stia risalendo lentamente. Alle 22 il livello era di 4,77 metri e c'è la previsione di un possibile raggiungimento del livello di 5 metri circa a Ponte degli Angeli a mezzanotte con una fase di nuovo critica dalla tarda mattinata di domani.

Nel pomeriggio, a Settecà sono state evacuate sei famiglie (13 persone in tutto), due delle quali sono state accompagnate presso una struttura alberghiera cittadina per la notte. Nella zona est della città sono state chiuse, in quanto allagate, strada di Settecà e le vie confinanti con il Comune di Torri di Quartesolo, mentre il vicesindaco ha raggiunto strada Casone per il posizionamento di sacchi di sabbia in diverse abitazioni. Molte le chiamate per gli interventi e segnalazioni di nuclei famigliari che non hanno ancora ricevuto i sacchi di sabbia.