Maltempo, le squadre di Acque del Chiampo sono intervenute nella notte a Chiampo, Arzignano, Altissimo e San Pietro Mussolino

Sono entrate in azione poco dopo le 21 di ieri sera le squadre di Acque del Chiampo per riparare i danni e limitare i disagi legati al maltempo.

I problemi principali si sono verificati nella zona di Chiampo, dove è tracimato un affluente del fiume Chiampo in zona Valle della Trona causando intasamenti che hanno portato all’allagamento di scantinati, al danneggiamento dell’acquedotto, all’altezza dell’incrocio tra la strada provinciale 43 nel tratto di via Arso e via Trona, e alla tracimazione della rete fognaria in alcuni tratti.

Per la riparazione dell’acquedotto è stato necessario interrompere il servizio per la zona centro-nord di Chiampo per circa 3.000 utenze per un paio d’ore con l’intervento di quattro mezzi di Acque del Chiampo, di cui due autospurghi, e di un escavatore del Comune di Chiampo.

Altri interventi di Acque del Chiampo per risolvere criticità legate al maltempo ed in particolare alla tracimazione di corsi d’acqua sono stati effettuati in coordinamento con la protezione civile e i sindaci dei Comuni interessati in località Zonati, via XXV Aprile, via Pace e via Pegoraro sempre a Chiampo, ad Arzignano, ad Altissimo in zona Mettifoghi. a San Pietro Mussolino in via Risorgimento.