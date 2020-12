Veneto nella morsa del maltempo: alberi pericolanti e smottamenti nel Vicentino

Alle 16 di sabato sono oltre 140 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dalla mezzanotte scorsa in Veneto.

A Vicenza, sono oltre 35 interventi che hanno interesato tutta la provincia. Rimozione ostacoli e alberi pericolanti a: Valli del Pasubio, Recoaro, Caltrano, Bassano del Grappa, Asiago. Sabato mattina intervento a Vicenza, a Ponte Furo, di tre squadre tra cui l’autogrù e i sommozzatori per un albero incastratosi sotto il ponte. Intervento nel primo pomeriggio a Isola Vicentina sempre dei sommozzatori dei vigili del fuoco con l’autogrù e l’autoscala per mettere in sicurezza una piattaforma andata con le ruote in acqua per l’innalzamento del torrente Orolo. Interventi per danni d’acqua: ad Arcugnano, Gallio, Cogollo, Schio, Asiago. Smottamenti a Breganze e Solagna.

E ancora, operazioni delle squadre dei vigili del fuoco per rimozione ostacoli e alberi pericolanti a Valli del Pasubio, Recoaro, Caltrano, Bassano del Grappa, Asiago.

Interventi anche nel Bellunese, al momento la provincia più colpita dal maltempo e nel Trevigiano dove la notte scorsa i Vigili del fuoco hanno portato in salvo una coppia rimasta bloccata da una tormenta di neve a Cima Grappa. Interventi anche nel Veneziano per la messa in sicurezza di piante ed elementi pericolanti.