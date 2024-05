Maltempo, tour de force dei Vigili del fuoco: centinaia di interventi in regione

Vigili del fuoco al lavoro in tutta la regione Veneto per il maltempo che da ieri mattina ha colpito il Nord Italia. Richieste di soccorso soprattutto per allagamenti, smottamenti e piante pericolanti.

Nella provincia di Verona eseguiti dalla mezzanotte 60 interventi per danni d’acqua, particolarmente interessata la zona di San Bonifacio e Soave dove sono intervenuti anche i sommozzatori di Vicenza per degli automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso.

Padova, eseguiti in provincia 60 interventi: particolarmente colpiti i comuni di Montagnana e Casale di Scodosia. Una frana ha invaso la strada dietro la Rocca di Monselice.

Vicenza, eseguiti 71 interventi per danni d’acqua smottamenti, 35 in attesa. Smottamenti e frane nella zona Alto vicentino.

Rovigo: 26 interventi effettuati, nessuno in coda.

Treviso: 15 interventi effettuati, nessuno in coda.

Venezia: 52 interventi effettuati, 12 in coda.

Il dispositivo di soccorso dei Vigili del fuoco è stato rinforzato con personale trattenuto in turno.