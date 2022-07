Vento forte, 30 interventi dei pompieri: albero sfonda il tetto di un'auto

Il temporale che si è abbattuto nella serata di lunedì ha creato qualche disagio nel Vicentino, dovuto soprattutto al forte vento. L'episodio più significativo è quello accaduto in serata nel sottopasso vicino allo stadio Menti. Un albero è infatti caduto sul tetto di un'auto in transito, sfondando il tettuccio. Fortunatamente il conducente non è rimasto ferito.

Sono stati in tutto una trentina gli interventi dei vigili del fuoco a Vicenza e provincia, principalmente per rami, pali e alberi pericolanti, oltre che per un tetto scoperchiato. Oltre alla città i pompieri hanno ricevuto richieste da Noventa Vicentina, Sossano, Sarego, Agugliaro e qualche comune sotto la Pedemontana. In tutto il Veneto sono stati 170 gli interventi.