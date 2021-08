Maltempo, oltre mille richieste d'intervento al 115

Sono oltre mille le chiamate che sono arrivate nelle sale operative del Vigili del fuoco del Veneto a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta nella serata di lunedì su tutta la Regione.

Per quanto riguarda il territorio Vicentino sono 60 gli interventi, alcuni dei quali ancora in fase di ultimazione, tutti per taglio alberi. La zona più colpita è quella del Bassanese e della Pedemontana, tra i comuni di Zugliano, Marano Vicentino, Nove, Romano D'Ezzelino, Piovene Rocchette e Thiene.