Maltempo, danni al tetto del tribunale: l'intervento dei pompieri

Nel primo pomeriggio di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti presso il tribunale di Vicenza per mettere in sicurezza alcune lamiere della copertura dell'edificio, le quali si sono staccate a causa del nubifragio di domenica.

Due lamiere larghe 40 cm e lunghe quattro metri si sono staccate a causa del forte vento, finendo più in basso in una parte interna della struttura, altre due sono state sono in parte scardinate dal fissaggio.

I vigili del fuoco intervenuti con l’autoscala, hanno recuperato le lamiere divelte e messo in sicurezza le due non più fissate a dovere. Le lamiere sono poste a protezione degli spigoli dell’edificio per evitare infiltrazioni. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.