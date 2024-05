Bloccate nel sottopasso allagato, due carabinieri le raggiungono e le mettono in salvo

È stato un vero e proprio atto di coraggio quello compiuto da due carabinieri in servizio dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio che nella notte tra mercoledì e giovedì si sono immersi nelle acque torrenziali, portando in salvo due donne nel frattempo rimaste bloccate in un’utilitaria.

Poco prima della mezzanotte di mercoledì, è pervenuta alla Centrale operativa di Schio una chiamata di emergenza: due donne, bloccate lungo viale Europa Unita che imploravano aiuto. Le acque torrenziali, dovute all’esondazione di fiumi e canali, avevano invaso la sede stradale e un mare di acqua e fango aveva investito l’auto, raggiungendo rapidamente l’altezza dei finestrini.

Percependo la gravità della situazione e il reale rischio, è arrivata sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei carabinieri di Schio. Insensibili alle basse temperature dell’acqua e con non poche difficoltà, attraverso fango e detriti, i carabinieri hanno raggiunto l’auto e dopo aver tranquillizzato le due donne sono riuscite ad estrarle dai finestrini. Una per ognuno, portandole in braccio e mettendole in salvo.

Le due donne, all'indomani dell'accaduto hanno contattato telefonicamente la Centrale Operativa della Compagnia di Schio ringraziando, con voce spezzata dall’emozione, l’operato dell’Arma e dei due militari.