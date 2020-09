Maltempo, strade allagate e sottopassi chiusi al traffico: disagi in città e provincia

Risveglio bagnato per Vicenza e provincia. Dalle primissime ore di lunedì il sottopasso di via Vittime civili di guerra, arteria che connette viale della Pace a via Caminer a Vicenza, è allagato e non è transitabile. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha bloccato l'accesso da ambo i lati.

Le forze dell'ordine e i tecnici del comune stanno appurando le cause dell'allagamento forse legato al breve piovasco che stamani ha interessato il capoluogo berico. Al centro del sottopasso era chiaramente visibile un rigurgito d'acqua forse, una delle cause dello stesso allagamento.

Segnalazioni di allagamenti anche dalla provincia, in particolare a Camisano Vicentino. Chiuso il sottopasso all'altezza dell'uscita dell'A4 a Grisignano di Zocco. Grandine invece a Montecchio Precalcino.

Dal primo report diffuso dai Vigili del fuoco i comuni maggiormente colptiti sono stati di Torri Quartesolo, Dueville, Villaverla. Centinaia le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti diffusi, taglio rami e piante pericolose. Non si hanno notizie di persone rimaste ferite o coinvolte.

A Torri di Quartesolo situazione molto critica nelle vie Firenze e Bologna per la presenza di oltre 30 cm di acqua in alcuni punti del piano stradale con l’allagamento di tutti i garage interrati. Una pianta ad alto fusto è caduta a Monte Berico. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rafforzato con il richiamo in servizio di personale libero e il supporto delle squadre di Venezia, Rovigo e Treviso.

Al momento stanno operando 12 squadre dei pompieri, soprattutto impiegate principalmente per prosciugamenti. Alle ore 10 la sala operativa del 115 ha ricevuto oltre 150 chiamate di soccorso: 24 interventi sono stati già portati al termine, 10 sono in fase di svolgimento, 40 chiusi perché non più necessari, 77 in verifica e attesa.

