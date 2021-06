Si sente male dopo il vaccino, un ladro gli ruba il portafoglio

Senza scrupoli il ladro che, a mezzogiorno dello scorso lunedì, ha approfittato di una situazione di emergenza per mettere a segno il colpo. Vittima un 49enne residente in città che si era recato all’hub vaccinale della Fiera di Vicenza per farsi fare il vaccino. Dopo l’iniezione l’uomo si è seduto su una sedia per il quarto d’ora previsto prima di lasciare il punto di somministrazione.

Poco dopo il 49enne ha accusato un malore, probabilmente un momentaneo e repentino calo di pressione, ed è stato subito soccorso dagli operatori sanitari che gli hanno fatto levare la camicia, mettendolo su un lettino in una zona appartata. I suoi effetti personali, compreso il portafoglio, sono stati nel frattempo messi sopra a un tavolo.

L’uomo, dopo essere rimasto in osservazione per circa un’ora, si è rialzato e si è rivestito in quanto il malore gli era passato. A quel punto la spiacevole scoperta: il portafoglio – contenente carta di identità, patente e bancomat ma no contanti – era sparito.

Dopo aver chiesto inutilmente al personale medico se per caso qualcuno l’avesse spostato, al malcapitato non è rimasto altro che fare denuncia in questura per furto. Gli agenti sono al lavoro per cercare di risalire all’autore del furto avvenuto in un luogo, l'hub della Fiera, dove si può entrare solo con prenotazione.