Malore fatale a scuole, muore bidella 60enne

Tragedia nella scuola media Arnaldo Fusinato di Schio, dove una collaboratrice scolastica di 60 anni è morta per un malore improvviso durante il lavoro. Il decesso è avvenuto intorno alle 13 di oggi (martedì 7 marzo), mentre gli studenti erano ancora in classe. L'allarme è scattato immediatamente e il personale medico del Suem si è rapidamente recato sul posto per avviare le manovre di rianimazione.

Purtroppo, ogni tentativo di salvare la vita della bidella è stato vano e la donna è deceduta sul posto. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.