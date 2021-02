Malore dopo la mattinata sugli sci: muore 68enne

Il decesso è avvenuto mentre la vittima, Michele Sedita, stava cercando di rientrare di rientrare a casa in compagnia di un amico

Si è sentito male sui campi da sci e ha cercato di tornare verso casa. Durante il tragitto in auto ha però accusato un forte dolore al petto e l'amico che era alla guida ha chiamato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rinimarlo da parte del Suem 118, subito allertato, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Il dramma è avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Pedescala di Valdastico. La vittima, Michele Sedita, padovano di 68 anni residente ad Abano, era andato a passare la mattinata sulle piste del Centro Fondo Campolongo, a Rotzo, con un amico. Alla fine della mattinata l'uomo non si era sentito bene e i due avevano deciso di ritornare ad Abano. Durante il tragitto, nei pressi della località Castelletto di Rotzo, Sedita ha sentito un forte dolore al petto e il conducente dell'auto ha subito cercato di soccorlerlo, chiamando contemporaneamente il Suem durante la discesa sulla strada provinciale del Piovan.

L'incontro con l'ambulanza del 118 è avvenuto in piazza a Pedescala, vicino alla chiesa. Gli operatori hanno cercato inutilmente inutilmente di rianimare il 68enne che è spirato poco dopo.