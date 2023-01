Infarto sulla pista da fondo, muore 72enne

Tragedia sulle piste di fondo Arena Golf ad Asiago alle 12 di martedì. Giacomo Serraiotto, 72 anni, commercialista di Thiene, ha accusato un malore mentre stava sciando.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un'equipe medica e l'elisoccorso da Treviso. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto per un probabile infarto.

Giacomo Serraiotto lascia la moglie e tre figli. Il commercialista era molto conosciuto in paese: aveva fondato con altri colleghi lo studio Viqualis con sede in via Monte Grappa ed era consulente di molte aziende dell'Alto Vicentino. Nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo e revisore contabile in vari collegi sindacali di società di capitali ed è stato componente del board nei consigli di amministrazione di società del settore industriale e commerciale.