Malore scendendo dal Monte Grappa, 58enne salvato in extremis

Paura per un ciclista che, scendendo dal monte Grappa dove era salito qualche ora prima, ha accusato un dolore toracico durante la discesa. Arrivato a Semonzo, frazione di Borso del Grappa in provincia di Treviso, si è fermato in un locale e ha chiamato soccorsi.

Arrivati sul posto, all'uomo - un 68enne di Tezzs sul Brenta - è stato diagnosticato un infarto in corso, per cui, una volta stabilizzato da medico e infermiere dell'automedica, è stata fatta richiesta della prima ambulanza disponibile alla centrale di Treviso.

Vista la vicinanza, il Suem di Treviso ha allertato i colleghi di Vicenza che hanno fatto arrivare un'ambulanza dal pronto soccorso di Bassano.

Accompagnato dal medico di Crespano, il paziente è stato trasportato al San Bassiano.