Infarto dopo la gara di rally, muore pilota 51enne

Sabato 28 maggio, poco dopo mezzogiorno, un arresto cardiaco ha stroncato la vita di Michele Bortignon, 51enne pilota di Romano d'Ezzelino, del Team Bassano. L'uomo, durante il trasferimento dopo la PS numero 3 “Recoaro 1000”, al Rally Campagnolo di Isola Vicentina, è stato colpito da un malore mortale mentre era alla guida della vettura numero 88.

L'auto di Bordignon, una Ford Escort RS, è finita contro un muretto dopo il malore che l'ha colpito. Assieme a lui, come navigatrice, c'era la figlia 21enne, rimasta illesa nell'incidente. È stata lei a dare l'allarme al 118. Nonostante i tempestivi soccorsi messi in atto dalla direzione gara e dai sanitari del Suem, non si è potuto che constatare il decesso del pilota.

La gara è stata sospesa e di conseguenza sono state annullate anche le premiazioni.

.