Arresto cardiaco mentre atterra con il parapendio: grave il presidente dell'aereoclub

Pomeriggio di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio sui prati del Relais Garden di Borso del Grappa (Treviso). Come riporta Trevisotoday Gianluca Soncin, 50enne del posto e presidente dell'aereoclub "Volo Libero Montegrappa" ha avuto un malore dovuto a un arresto cardiaco subito dopo essere atterrato a bordo del suo parapendio. Intorno alle 13,45 Soncin stava riponendo la vela quando il gruppo di amici che era con lui lo ha visto improvvisamente pallido.

Il 50enne ha vomitato e poi è stramazzato al suolo. Tempestivo l'intervento del Suem 118 che ha subito praticato un massaggio cardiaco e poi è stato trasportato in ospedale a Treviso a bordo di una eliambulanza. Visto che il muscolo cardiaco non accenava a riprendersi, è stato sottoposto alla circolazione sanguigna esterna tramite una macchina prima di essere portato in sala operatoria.

Le condizioni di Soncin, padovano di origine e trasferitosi a Borso del Grappa da una decina di anni dove esercita la professione di agronomo, sono disperate.