Malore fatale al night club: 55enne trovato senza vita sui divanetti

Una serata in compagnia finita in tragedia all'Oasi Club di Caniezza, night club di Cavaso del Tomba. Giovanni Busatta, 55enne vicentino, è stato trovato senza vita su uno dei divanetti del locale verso le 4 di domenica notte.

Come riportano i quotidiani locali, Busatta era partito da Bassano del Grappa in compagnia di un amico per poi spostarsi nella Marca. A Cavaso del Tomba i due amici erano arrivati dopo mezzanotte. I due conoscevano il titolare, Busatta avrebbe ordinato un caffè e dell'acqua. Tutto sembrava andare per il meglio quando, verso le 4 di notte, alcuni clienti si sono accorti che il 55enne era steso su uno dei divanetti privo di sensi. Sembrava stesse dormendo, raccontano alcuni testimoni, ma la verità era ben più tragica. Quando il titolare si è accorto che il 55enne non respirava più ha subito dato l'allarme ai soccorsi.

Il Suem di Crespano del Grappa ha guidato il titolare nelle operazioni di rianimazione ma per Busatta era ormai troppo tardi. Il medico del Suem 118 ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo, la salma è stata portata dalla Protezione civile all'obitorio di Montebelluna. La Procura di Treviso ha già dato il via libera per le esequie ai familiari.

