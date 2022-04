Malore mentre cammina con gli amici, morto un 70enne

Pasquetta tragica a Caldogno. Un 70enne, mentre stava camminando con degli amici lungo l'argine del bacino di laminazione del Timonchio, ha accusato un malore e si accasciato a terra. Inutili i soccorsi dell'ambulanza del Suem arrrivati sul posto: l'uomo era già deceduto.

Il fatto è accaduto verso le 10:30 in via Bosco. Sul posto, per i rilievi, sono arrivati i carabinieri della stazione di Dueville.