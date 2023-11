Malore improvviso, 40enne muore mentre è al lavoro

È stato con tutta probabilità un malore fatale a stroncare la vita di Marco Spaliviero, di soli 40 anni. L'uomo, nella tarda mattinata di domenica, stava lavorando come apprendista nel reparto macelleria dell'Eurospin in viale Della Pace quando, improvvisamente, si è accasciato a terra.

Spaliviero, originario di Cavazzale ma residente a Vicenza, è stato subito soccorso dai colleghi e dai clienti. Qualcuno è anche andato a prendere un defibrillatore nella vicina farmacia, anche se non hanno potuto utilizzarlo, viste le gravi condizioni della vittima; altri hanno invece proceduto con un massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza. I sanitari del Suem, arrivati sul posto, hanno cercato in tutti i modi di rianimare Spaliviero, purtroppo senza risultato. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul luogo è arrivata anche una pattuglia della polizia di Stato.