Giovane mamma trovata dal padre senza vita in casa

Lutto nella comunità dell'Altopiano per la prematura scomparsa di Piera Savarino, giovane mamma 34enne. Nella sera di Pasqua la donna è stata trovata dal padre, un medico in pensione, esanime nella camera da letto della sua casa di Asiago. Il genitore ha subito chiamato i soccorsi e nel frattempo ha cercato di rianimare la figlia.

Le operazioni di salvataggio, proseguite poi dai sanitari del Suem, si sono purtroppo rivelate inutili. Per la giovane mamma di una figlia di 7 anni, non c'è stato più niente da fare. Il medico rianimatore non ha potuto far altro che constatarne il decesso avvenuto probabilmente per un arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la procura di Vicenza ha disposto l'esame autoptico.