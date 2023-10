Tragedia sulla Superstrada Pedemontana: automobilista 40enne trovato morto

Il corpo senza vita di Francesco Forner, 40enne residente a Vittorio Veneto ma residente a Bassano del Grappa, è stato trovato sabato mattina a poca distanza dalla sua auto lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, subito dopo il casello di Montebelluna.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe sentito male alla guida e, dopo aver accostato a bordo strada, avrebbe perso la vita. I primi automobilisti arrivati in suo soccorso però hanno trovato il corpo del 40enne fuori dall'auto. Dall'ospedale Ca' Foncello si è alzato in volo l'elicottero di Treviso Emergenza ma per l'automobilista non c'era già più nulla da fare. Sul luogo della tragedia, oltre al personale del Suem 118, è intervenuta anche la Protezione civile di Montebelluna e gli agenti della polizia stradale che ora indagano per fare luce sul decesso.