Colta da malore si siede su una panchina, muore 83enne

È stata colta da un malore mentre stava facendo una passeggiata a due passi da casa, in via Fermi a Mason, frazione di Colceresa, verso le 8:30 di martedì mattina. Caterina Pertile, pensionata di 83 anni originaria da Fara Vicentino, ha fatto in tempo a sedersi su una panchina appena ha accusato i primi sintomi. E, purtroppo, da quella panchina non si è più alzata.

A trovare l’anziana accasciata, con la testa di lato, sulla panchina di via Braglio (a poche centinaia di metri da via Fermi) è stato un passante che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I medici del 118, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.