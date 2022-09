Scomparso da giorni, 62enne trovato senza vita in casa

Non dava più notizie di sé da alcuni giorni e così gli amici hanno dato l'allarme. I vigili del fuoco, intervenuti per aprire la porta della sua abitazione, lo hanno trovato morto con le mani sul petto. È stato quasi sicuramente un malore a stroncare la vita di Toni Cremona, 62enne residente in viale Venezia a Bassano.

L'uomo, un rappresentante molto conosciuto in città, lunedì è stato contattato invano dai suoi amici che avevano provato inutilmente a chiamarlo al cellulare e a bussare alla porta di casa. Una volta dato l'allarme, i pompieri hanno fatto la tragica scoperta. Il decesso sarebbe avvenuto tra giovedì e venerdì della settimana scorsa per un probabile attacco cardiaco.