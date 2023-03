Malore prima della messa, 18 giorni dopo il ricovero muore don Alfredo Grossi

È scomparso all'alba di sabato 4 marzo don Alfredo Grossi, parroco dell'unità pastorale di Val Liona, dopo essere stato colpito da un'ischemia cerebrale lo scorso 14 febbraio mentre si trovava nella canonica di San Germano dei Berici. Quel giorno, don Alfredo, 61 anni, doveva celebrare la messa nella chiesa di San Martino, nella frazione di Villa del Ferro, ma non si è presentato, preoccupando i parrocchiani che si sono recati alla canonica per cercarlo. Dopo essere stato trovato a terra, ancora cosciente, i soccorritori lo hanno trasportato in terapia intensiva all'ospedale di Vicenza, dove purtroppo si è verificato il decesso nella notte tra venerdì e sabato.

Il sindaco di Val Liona, Maurizio Fipponi, ha espresso il suo cordoglio su Facebook, a nome del consiglio Comunale e della comunità: "Ci uniamo al dolore dei famigliari, nel ricordo di una persona che ha saputo dare il proprio contributo, umano e pastorale, affinché società civile e religiosa potessero cooperare per la crescita della nostra comunità".