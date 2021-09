Malore in montagna, 60enne recuperata dal Soccorso alpino

Attorno alle 15.30 di sabato la centrale di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per una turista colta da malore, mentre con il marito si trovava in bici in Val d'Antenne ad Enego.

Una volta geolocalizzato il punto, in accordo con il Soccorso alpino di Borgo Valsugana, competente per territorio per un centinaio di metri, ma più distante come tempistica d'intervento, una squadra ha raggiunto C.F., 60 anni, tedesca lungo la mulattiera forestale, l'ha caricata a bordo e trasportata sulla strada al rendez vous con l'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Bassano per le verifiche del caso.

I soccorritori sono poi tornati con il marito della donna, che nel frattempo era sceso per un pezzo assieme agli altri due amici con cui si trovava, e hanno recuperato la bici dell'infortunata, per poi accompagnarlo poi in Val Maron, dove la coppia aveva il camper.