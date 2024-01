Malore fatale sulla neve, scialpinista si accascia e muore

Una giornata sulla neve finita in tragedia per uno scialpinista vicentino di 56 anni (M.S. le sue iniziali), che ieri, sabato 13 gennaio, non lontano dal rifugio Fraccaroli ad Ala si è accasciato sulla neve ed ha perso la vita.

Come riporta Trentotoday l’uomo, stroncato da un infarto, era assieme ad un compagno di escursione che ha prontamente allertato i soccorsi. Nonostante la tempestività dell’intervento, con l’elisoccorso partito da Verona e il medico verricellato proprio dove si era accasciato l’uomo, per il 56enne non c’era più nulla da fare. La sua salma è stata trasportata alla camera mortuaria del cimitero di Ala.

La mattina tutto era cominciato nel migliore dei modi: i due amici avevano raggiunto la cima del Carega ed avevano iniziato la discesa con gli sci. Tutto sembrava andare per il verso giusto, quando il 56enne ha avvisato il compagno di non sentirsi bene e di doversi fermare qualche istante. Poi, la tragedia.