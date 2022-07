Malore a Casera Bobo, muore un 57enne

Tragedia in montagna. Giuseppe Munari, classe 1965, è deceduto oggi pomeriggio per arresto cardiaco.

È successo a Casera Bobo, dietro rifugio Forcelletto, a 1230 metri di quota a Cismon del Grappa, nel comune di Valbrenta. L’uomo, residente nella zona, ha accusato un malore mentre tagliava erba con decespugliatore, perdendo conoscenza.

Raggiunto da equipaggio elicottero e in seguito dal Suem di Crespano, intervenuti con il Cnsas al seguito, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto per arresto cardiaco.

La moglie è stata accompagnata via terra a Bassano del Grappa, in codice arancione, dal personale presente.

Nella foto, Giuseppe Munari