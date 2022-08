Malore mentre cerca funghi, morto novantenne

Tragedia in montagna. Attorno alle 12.30 di oggi, venerdì 19 agosto, il soccorso alpino di Asiago è stato allertato da un uomo che, mentre erano nei boschi in cerca di funghi, aveva visto il padre accasciarsi a terra all'improvviso.

I due erano partiti da Malga Fossetta, ma il figlio non riusciva a inviare le coordinate del posto, né a dare indicazioni precise per capire meglio la posizione. Mentre le squadre si avvicinavano con i mezzi, appena arrivato in zona l'elicottero di Treviso emergenza ha effettuato una perlustrazione dall'alto senza esito, per poi imbarcare personale del soccorso alpino conoscitore della zona.

Purtroppo anche questo sorvolo ha dato esito negativo, con le squadre a terra partite a piedi. Attorno alle 14, una squadra è riuscita ad avere un contatto a voce e a raggiungere, fuori sentiero e a una mezz'ora di distanza dalla malga, il figlio che vegliava il padre, G.M., 90 anni, di San Vito di Leguzzano, privo di vita a causa del malore.

Ricomposta e imbarellata la salma, con il decesso constatato dal medico dell'ambulanza di Asiago arrivata alla Malga con i carabinieri, è stata trasportata fino a Campo Mulo, per essere affidata al carro funebre.