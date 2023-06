Operaio colto da malore, inutili i soccorsi: muore 45enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 giugno, a Bessica di Loria (Treviso) in una falegnameria, la "Fc legnami" di via Bassanese.

Come riporta Trevisotoday, un operaio di circa 45 anni, di origini ghanesi, Adu Poku Ernest, residente a Thiene, è stato colpito da un malore fatale, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. Per tentare di rianimare l'uomo è intervenuto il medico e un'ambulanza dall'ospedale di Castelfranco Veneto. Ogni tentativo di salvare la vita al 45enne è stato purtroppo inutile. Sul posto anche i carabinieri di Castelfranco Veneto.