Malore sul lavoro: dipendente comunale muore a 44 anni

Ha avuto un malore improvviso sul posto di lavoro: i colleghi, vista la gravità della situazione, hanno subito allertato i soccorsi ma, per Marta Meneghini, 44 anni, residente a Romano d'Ezzelino, sposata e con un figlio di 18 anni, non c'è stato nulla da fare.

Comune di Asolo sotto choc per la scomparsa improvvisa della dipendente, impiegata all'Ufficio anagrafe. Lunedì 22 febbraio la tragedia: in pochi minuti sul posto è accorso il personale sanitario con il medico del Suem 118 di Crespano del Grappa. Marta è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La gravità del quadro clinico è stata tale però da rendere vano ogni tentativo per salvarla.

Come riporta Trevisotoday.it, Dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva, la 44enne è deceduta nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 febbraio. La famiglia, con gesto di grande generosità, ha acconsentito alla donazione degli organi. Marta Meneghini era dipendente del Comune di Asolo da poco più di un anno. Era arrivata dal Comune di Cornuda. «Marta era una persona solare, preparata, diligente e sempre disponibile a partecipare ai processi di innovazione degli uffici comunali - dichiara il sindaco Mauro Migliorini - Era bene inserita non solo nell'Ufficio Anagrafe ma in tutta la pianta organica del Comune e con tutti i colleghi. Esprimo la piena vicinanza del sindaco, dell'amministrazione, dei dipendenti comunali e di tutta la cittadinanza di Asolo al marito Roberto e al figlio Leonardo».