Malore improvviso, perde il controllo del mezzo: automobilista sfonda una vetrina

Alle 18:15, di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Anconetta a Vicenza per soccorrere un automobilista rimasto ferito.

Il conducente per un probabile malore ha perso il controllo del mezzo abbattendo gli archetti para pedonali della pista ciclabile e la porta vetro di un negozio: nessun’altra persona ferita. I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Golf ed estratto l’uomo dall’abitacolo subito rianimato dal personale del Suem. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso ancora in atto.