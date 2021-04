Malore improvviso, anziano muore nell'orto di casa

L'allarme è stato lanciato dai vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato l'elisoccorso ma per Oscar Marchi, 86 anni, non c'è stato niente da fare

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Oscar Marchi, 86enne residente a Salcedo. L'anziano era nell'orto della sua abitazione quando si è accasciato per terra. I vicini, che l'hanno visto cadere a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 1 di giovedì.

Il 118 ha chiamato la polizia locale Nordest Vicentino per regolare la viabilità, onde agevolare l'intervento dell'elisoccorso. Nonostante le operazioni di rianimazione dell'anziano da parte del personale medico dell'elisoccorso, alle 13:20 è stato constatato il decesso.

Dai primi accertamenti coordinati dal pubblico ministero del Tribunale di Vicenza, risulterebbe confermato il decesso per probabili cause naturali. In ogni caso la salma è stata posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per successivi accertamenti.