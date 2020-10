Malore fatale, muore a casa dell'amico a 36anni

Un arresto cardiocircolatorio. Sarebbe questa la causa della morte di Nicola Bevilacqua, 36enne di Valdagno trovato senza vita in una casa di Cornedo Vicentino. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì. A trovare il corpo senza vita del giovane un amico che lo stava ospitando da una settimana.

L'allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti carabineri e Suem. I soccorritori non hanno potuto fare niente per il 36enne e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso per morte naturale. Nicola, secondo i primi accertamenti, è stato colpito da una crisi cardiaca e convulsiva.

Da prassi la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per individuare con precisione le cause della morte: