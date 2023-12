Muore per un malore nel suo letto, addio a Lisa Balestro

Si è spenta nel suo letto a causa di un malore improvviso Lisa Balestro, studentessa di solo 22 anni, lasciando nel dolore i familiari. Una morte improvvisa, dopo un lungo periodo di lotta contro un male subdolo che l’aveva colpita. Lisa è spirata mercoledì 20 dicembre nella casa in cui viveva con i genitori nel quartiere di Schio, Santissima Trinità.

La 22enne si era diplomata con successo al Liceo Martini per poi intraprendere il percorso di studi come operatrice socio sanitaria. Studi che purtroppo aveva dovuto interrompere per seguire le terapie di contrasto alla malattia che si era manifestata. Il funerale della giovane si svolgerà sabato alle 9 nella chiesa parrocchiale del quartiere dove abitava. L’ultimo addio a Lisa avverrà con la sepoltura nel cimitero di San Rocco a Schio.