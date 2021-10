Malore improvviso alla guida, muore 68enne: il passeggero blocca l’auto in marcia

Dramma alla fine di una cena tra amici sull’Altopiano di Asiago. Lunedì sera, poco dopo le 22, un gruppo di persone si è ritrovato in una malga in località Montagna Nuova di Dietro a Conco. Alla fine della cena tutti si sono salutati per far rientro alla propria abitazione. Tra loro anche Angelo Crestani, 68enne residente a Bassano del Grappa. L’uomo, alla guida della sua vettura, è partito con a bordo due amici da accompagnare a casa.

Improvvisamente la tragedia, che poteva avere conseguenze peggiori. Il 68enne, infatti, si è improvvisamente accasciato sul volante a causa di un malore. Solo la prontezza di riflessi dell’amico seduto al posto del passeggero, che ha immediatamente tirato il freno a mano, ha evitato che l’auto finisse giù per la scarpata. La vettura, senza controllo, stava infatti andando addosso alla recinzione a lato della strada, con il rischio di sfondarla. Sotto c’era il pendio.

Per il 68enne, invece, non c’è stato niente da fare. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto probabilmente a causa di un infarto.